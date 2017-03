Man City : Desailly et le prétentieux Guardiola « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Renversé 3-1 par l’AS Monaco mercredi, Manchester City a pris la porte dès les 8es de finale de la Ligue des Champions. Tancé par la presse anglaise pour ses choix offensifs alors que son équipe avait deux buts d’avance après le 5-3 de l’aller, le coach des Skyblues, Pep Guardiola, a également été taclé par le consultant Marcel Desailly. "Je crois que Guardiola a été un peu prétentieux. Il est aussi conditionné par la qualité de l’effectif qu’il a. Il pensait que son équipe allait prendre l’ascendant offensif et pas que Monaco avait une telle maturité pour les bousculer, a souligné le champion du monde 1998 sur beIN Sports. Ne pas mettre Yaya Touré en plus de Fernandinho, c’est montrer qu’il veut absolument s’imposer et faire la différence rapidement. Il a cette sensibilité, il aime le jeu pour le jeu. Là, il a joué, il a perdu, parce que Monaco a montré une consistance et une force." Avec sa défense friable, difficile pour autant d’imaginer Manchester City venir jouer le match nul… Avec sa défense friable, difficile pour autant d’imaginer Manchester City venir jouer le match nul…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+