Lyon : Jallet a pensé à arrêter Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indisponible jusqu’en décembre dernier, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais, Christophe Jallet (33 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison), est passé par des moments délicats. Miné par des douleurs dorsales, l’ancien Parisien a même un temps envisagé de stopper sa carrière. "Six mois en arrière je n'étais pas sûr de pouvoir rejouer car je ne savais pas vraiment ce que j'avais, a révélé le Gone ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe. Quand tu as des douleurs un peu bizarres et que personne n'arrive à te l'expliquer, tu te dis que ça va passer comme c'est venu. Mais quand ça traîne un mois, deux mois, trois mois, que les douleurs sont toujours aussi importantes, on commence à se dire que ça pue. Tu commences à envisager tous les scénarios. Tu rentres chez toi, tu es blasé, tu en as les larmes aux yeux car tu ne peux pas exercer ton métier, tu ne peux pas prendre de plaisir et tu te demandes ce qu'il faut faire." A l’image de son ouverture du score dimanche contre Toulouse en Ligue 1 (4-0), l’international français reprend peu à peu du plaisir. A l’image de son ouverture du score dimanche contre Toulouse en Ligue 1 (4-0), l’international français reprend peu à peu du plaisir.

