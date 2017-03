Monaco : Vasilyev va discuter avec Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà très courtisé en Europe, Kylian Mbappé (18 ans, 31 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) a vu sa cote grimper encore un peu plus depuis ses deux grandes performances contre Manchester City (3-5, 3-1) en Ligue des Champions. Mais l'AS Monaco compte bien conserver sa pépite l'été prochain. "Nous allons discuter tranquillement, c’est notre souhait qu’il reste à Monaco", a déclaré le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, au micro d'Infosport+. Alors que Monaco ne discutera pas à moins de 60 millions d'euros, le club de la Principauté peut espérer obtenir bien plus si le jeune attaquant réalise une autre saison de cet acabit sur le Rocher. Alors que Monaco ne discutera pas à moins de 60 millions d'euros, le club de la Principauté peut espérer obtenir bien plus si le jeune attaquant réalise une autre saison de cet acabit sur le Rocher.

