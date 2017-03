VIDEO : Le Guen raillé pour son coaching « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Aux commentaires de Monaco-Manchester City (3-1) mercredi aux côtés de Stéphane Guy, Paul Le Guen n'a pas eu le nez fin. L'ancien entraîneur du PSG et de Lyon n'aurait peut-être pas connu le même succès que Leonardo Jardim hier soir sur le banc de Monaco. Lorsque Guy lui demande si du coaching est nécessaire à la 73e minute, Le Guen lui répond : "Ouais ouais, je me disais en première mi-temps, Bakayoko n'est pas à son meilleur niveau, j'aurais peut-être pris l'option Moutinho à la place de Bakayoko." Et le milieu de terrain monégasque marquera le but décisif de la qualification trois minutes plus tard... Forcément, les réseaux sociaux se régalent ces dernières heures et les internautes ne manquent pas l'occasion de se moquer de Le Guen. VIDEO : le "coaching perdant" de Le Guen (après la pub éventuelle)



