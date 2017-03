Séville : Vardy, un "tricheur" selon Nasri !

Séville : Vardy, un "tricheur" selon Nasr i ! « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email i !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Sous le feu des critiques depuis l’élimination du FC Séville mardi face à Leicester (0-2) en Ligue des Champions, le milieu offensif Samir Nasri (29 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison) a tenu à apporter sa version des faits à la suite de son expulsion consécutive à un léger coup de boule adressé à Jamie Vardy. Selon l’Andalou, l’Anglais n'a fait que simuler... "Pour moi, c’est un tricheur. Si ça avait été un joueur étranger, vous, la presse anglaise, auriez été capables de le dire. (…) Un joueur international n’a pas besoin de faire ça. Regardez les images. Il l’a fait et l’a bien fait", a accusé le Français auprès de Skysports. "Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça. C’est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage. J’ai été surpris et j’aurais dû y penser, mais je ne suis qu’un homme. C’était juste une réaction. Il y a eu faute, il m’a poussé et m’a dit : 'Qu’est-ce que tu fais ?'. Après il est venu se coller à mon visage. C’est ce qui s’est passé. J’aurais aimé lui parler mais il y avait trop de caméras." L’ancien Marseillais est tout simplement tombé dans le panneau… "Je pensais que les joueurs anglais étaient plus costauds que ça. C’est lui qui est venu mettre sa tête contre mon visage. J’ai été surpris et j’aurais dû y penser, mais je ne suis qu’un homme. C’était juste une réaction. Il y a eu faute, il m’a poussé et m’a dit : 'Qu’est-ce que tu fais ?'. Après il est venu se coller à mon visage. C’est ce qui s’est passé. J’aurais aimé lui parler mais il y avait trop de caméras." L’ancien Marseillais est tout simplement tombé dans le panneau…

