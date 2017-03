Nice : Balotelli a un message pour les arbitres « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà expulsé à trois reprises (dont un carton rouge annulé) depuis son arrivée en Ligue 1 en début de saison, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (26 ans, 16 matchs et 10 buts en L1 cette saison) entretient un rapport compliqué avec les arbitres du championnat de France. Ce n’est pourtant pas faute de dialogue à en croire le principal intéressé. "Ils ont une façon de juger différente de ce que j’ai vécu avant. Quand j’ai été expulsé pour la première fois, je suis monté à Paris pour la commission de discipline et je leur ai dit que les grands joueurs de chaque équipe doivent être protégés. Parce que c’est inhumain. Si tu es victime de vingt-cinq fautes, forcément, il y a un moment où tu vas avoir un minimum de réaction. Je ne dis pas qu’il faut leur mettre un coup de poing, ça tu n'as pas le droit, mais pour moi, avoir une conversation avec l’arbitre, c’est important", a souligné l’Azuréen au micro de RMC. "C’est vrai qu’en France, il y en a quelques-uns qui sont un peu rigides. (…) Si l’arbitre communique bien avec le joueur, logiquement, il ne doit pas y avoir de problème." Et pourtant, l’Italien a évolué en Premier League où les arbitres ne sont pas réputés pour avoir le sifflet facile… "C’est vrai qu’en France, il y en a quelques-uns qui sont un peu rigides. (…) Si l’arbitre communique bien avec le joueur, logiquement, il ne doit pas y avoir de problème." Et pourtant, l’Italien a évolué en Premier League où les arbitres ne sont pas réputés pour avoir le sifflet facile…

