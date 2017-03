Nice : Bastia, Balotelli n'a aucun regret « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En début d’année, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (26 ans, 16 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a dénoncé des insultes et des cris de singe adressés par certains "supporters" adverses lors du déplacement à Bastia (1-1). Si l’attitude de l’international italien avait alors déclenché un petit débat (voir ici), celui-ci ne regrette pas une seule seconde d’avoir dénoncé ces comportements inacceptables. "C’est un problème qui dépasse le football. Moi, je peux te dire une chose pendant le match à Bastia, je pouvais tout à fait ne rien dire du tout, rentrer chez moi. Mais ce n’est pas juste. Parce que ce n’est pas juste pour les autres qui ne sont pas comme moi et qui eux ne peuvent pas avoir l’occasion de s’exprimer, s’est justifié le Transalpin au micro de RMC. Donc, je l’ai fait pour eux. Moi j’ai une belle vie, je pourrai m’en foutre mais pour moi, ce sont des choses qui ne doivent pas exister." L’ancien Milanais a bien fait de ne pas rester muet : la LFP a ordonné la fermeture de la tribune incriminée pour trois matchs et le retrait d'un point avec sursis au SCB. L’ancien Milanais a bien fait de ne pas rester muet : la LFP a ordonné la fermeture de la tribune incriminée pour trois matchs et le retrait d'un point avec sursis au SCB.

