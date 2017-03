Monaco : Mbappé complètement émerveillé « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà buteur à l’aller (3-5), l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 5 apparitions et 2 buts en LdC cette saison) a encore frappé mercredi face à Manchester City (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et contribué à propulser l’AS Monaco en quart de finale. L’international français U19 était forcément aux anges après ce nouveau coup d’éclat sur la scène européenne. "Voyez mes yeux, j'ai les yeux qui brillent, c'est vraiment incroyable, s’est émerveillé le Monégasque au micro de La Chaîne L’Equipe. Je savoure et j'espère que ce n'est que le début. Clairement c'est un exploit, contre une équipe de Manchester City qui fait partie des meilleures d'Europe, avec des joueurs de classe mondiale, et on a réussi à élever notre niveau et se montrer à la hauteur." Avec sa prestation de haut niveau lors de la double confrontation face aux Skyblues, la jeune pépite a un peu plus soigné sa cote auprès des cadors européens ! Avec sa prestation de haut niveau lors de la double confrontation face aux Skyblues, la jeune pépite a un peu plus soigné sa cote auprès des cadors européens !

