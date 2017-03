Man City : Guardiola reconnaît son échec « Par Romain Lantheaume - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, l’AS Monaco a battu Manchester City 3-1 en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et infligé à l’entraîneur Pep Guardiola sa première élimination à un stade aussi précoce dans la compétition (voir ici). Alors que les critiques vont pleuvoir sur lui à la suite de cet échec, le technicien catalan a effectué son mea culpa. "En première mi-temps, je n'ai pas été capable de convaincre mes joueurs de jouer d'une certaine façon, de les motiver, de montrer plus de personnalité. J'ai su le faire après la pause. Comment a-t-on pu être aussi transparent en première mi-temps et aussi performant en seconde ? C'est la question que je me pose", s’est interrogé l’ancien coach du Bayern Munich devant la presse. S’il ne veut pas terminer une première saison blanche sur le banc des Skyblues, l’Espagnol doit impérativement écarter Arsenal en demi-finale de la FA Cup le 22 avril prochain. S’il ne veut pas terminer une première saison blanche sur le banc des Skyblues, l’Espagnol doit impérativement écarter Arsenal en demi-finale de la FA Cup le 22 avril prochain.

