Man City : Sagna impressionné par Monaco

Auteur d’une première période catastrophique, Manchester City peut regretter son entame après sa défaite à Monaco (3-1) synonyme d’élimination dès les huitièmes de la Ligue des Champions. Interrogé au micro de beIN Sports, le latéral droit Bacary Sagna (34 ans, 4 matchs en LdC cette saison) a quand même tenu à souligner la performance de l’adversaire.

"Il fallait les presser haut d'entrée. Il fallait attaquer le match comme si on devait s'imposer, c'est ce qu'on n'a pas fait, a commenté le Français. On les a trop laissés, on les a trop respectés entre guillemets. Et ça reste Monaco, ils sont en tête du championnat de France, ce n'est pas pour rien. Beaucoup parlent de la mauvaise saison de Paris mais Monaco mérite d'être premier et de se qualifier ce soir."

Qualifié pour les quarts de la LdC, finaliste de la Coupe de la Ligue, leader en championnat… Effectivement, l’ASM mérite déjà les félicitations.