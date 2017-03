Man City : Guardiola veut que ça serve de leçon

Battu 3-1 à Monaco, Manchester City est éliminé de la Ligue des Champions. Une grosse déception pour Josep Guardiola qui veut que cette élimination serve de leçon aux Citizens.

"Bravo à Monaco tout d'abord. Pour se qualifier, il fallait jouer plus de 45 minutes. Il fallait être performant durant 90 minutes. Notre qualité est d'être agressif offensivement avec le ballon. Durant la première mi-temps, on a été trop lent dans les transmissions, pas assez entreprenants. Cela a été mieux après la pause. Nous nous sommes créés des occasions. Nous sommes revenus au score. Mais beaucoup trop de coups de pied arrêtés ont cassé le rythme du match. C'est une compétition exigeante. On a appris. On va tout faire pour revenir disputer des matchs de ce niveau-là", a réagi le manager de City après la rencontre.

Guardiola risque d'en prendre pour son grade demain dans la presse anglaise...