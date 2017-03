Monaco : Jardim ne boude pas son plaisir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la défaite de l'aller, on savait l'AS Monaco capable de créer l'exploit. Les coéquipiers de Bernardo Silva ont répondu à nos attentes en dominant Manchester City 3-1. Pour la deuxième fois en trois ans, les Monégasques disputeront donc les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leonardo Jardim ne boudait pas son plaisir à l'issue de la rencontre. "On est très heureux pour nos supporters et pour la France, que l'on va continuer à représenter. C'est la deuxième fois qu'on arrive à ce stade de la compétition ces dernières années, c'est un peu la reconnaissance de notre travail. Mardi, un journaliste me demandait si j'avais peur de ce match. Peur ? Un match comme ça, c'est fait pour en profiter, pour jouer à fond. J'aime ces matchs à fort enjeu", a réagi l'entraîneur monégasque. Sortir le Manchester City de Pep Guardiola, l'exploit n'est pas mince pour Jardim et son équipe. Sortir le Manchester City de Pep Guardiola, l'exploit n'est pas mince pour Jardim et son équipe.

