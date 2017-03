Monaco : B. Silva - "un match magnifique !" « Par Eric Bethsy - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Euphorique après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, au détriment de Manchester City (3-1 au retour), l’ailier de l’AS Monaco Bernardo Silva (22 ans, 10 matchs et 3 buts en LdC cette saison) a apprécié la performance de son équipe, plus rigoureuse qu’au match aller perdu 5-3. "Comme à Manchester, on a marqué trois buts. On a fait un match magnifique ! Ce soir, on a eu la capacité de ne pas prendre de buts sur de petits détails, sur corner etc. Je crois que c’est ce qui a fait la différence, a analysé le Portugais sur beIN Sports. On a très bien joué en première période, on a bien pressé. En deuxième période, ils ont mieux joué et on a eu des difficultés, c'est normal car Manchester City est une grande équipe. Mais on l'a fait ! On est en quart de finale et c'est le plus important." En plus de la qualification, les hommes de Leonardo Jardim ont ajouté la manière. Nul doute que son prochain adversaire se méfiera. En plus de la qualification, les hommes de Leonardo Jardim ont ajouté la manière. Nul doute que son prochain adversaire se méfiera.

