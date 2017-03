Monaco : T. Bakayoko - "on l'a méritée"

Auteur du troisième but de l’AS Monaco contre Manchester City (3-1) ce mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Tiémoué Bakayoko (22 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) estime que le club de la Principauté, battu 5-3 à l’aller, mérite sa qualification pour les quarts.

"Quand on regarde le nombre de buts, on va dire qu’il y a 6-6. Mais c’est un match serré. On a su mettre les buts qu’il fallait à l’extérieur, on a su être solide à domicile, a réagi le milieu de terrain au micro de Canal+. Je pense que sur l’ensemble des deux matchs, on a mérité notre qualification. On ne la doit qu’à nous-mêmes."

Et les Monégasques peuvent être fiers de leur performance !