Nice : Balotelli critique le PSG

Désormais à 5 points de la tête du championnat, l’OGC Nice a peut-être dit adieu à ses rêves de titre. Comme tous les autres pensionnaires de Ligue 1, le Gym devrait assister à un duel entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. De son côté, l’attaquant niçois Mario Balotelli (26 ans, 16 matchs et 10 buts en L1 cette saison) ne miserait pas sur les Parisiens et leur cohésion d’équipe.

"Monaco, c’est plus fort, a estimé l’Italien sur RMC. C’est vrai que le PSG a peut-être les meilleurs joueurs mais pour moi, ils ne jouent pas en équipe. Je ne dis pas que le PSG n’est pas bon, on est d’accord. D’ailleurs, ils sont dans les premiers avec nous et Monaco. Mais déjà avec Zlatan (Ibrahimovic), c’était comme ça, ils ne jouent pas en équipe. Ils peuvent gagner contre n’importe qui et perdre contre n’importe qui."

Décidément, le PSG prend cher en ce moment...