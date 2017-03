Monaco : pourquoi les Français aiment l'ASM

Si le Paris Saint-Germain s’est plaint du manque de soutien dans l’Hexagone, l’AS Monaco n’a pas ce problème. Avant d’affronter Manchester City au stade Louis II ce mercredi (20h45), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le club de la Principauté a la cote auprès du public français. Alors comment expliquer cette ferveur ? Passé par le Rocher (2003-2004), Edouard Cissé croit connaître les raisons.

"Cette équipe vend du rêve ! Y'a pas une vague et tu sens que les mecs sont sympas, a lâché l’ancien milieu de terrain dans Nice-Matin. Fabinho, il a une bonne tête, Bakayoko pépère, Germain aussi, Falcao posé. T'écoutes Mbappé, bim, tu te dis le gars, à 18 ans, il est trop cool... C'est une équipe qui respecte le jeu et l'adversaire, donc au final t'as qu'une envie, c'est de les supporter. Mon fils a 6 ans et il est fan de cette équipe et de l'image qu'elle renvoie."

Comme beaucoup de monde, Edouard Cissé Junior n’attend qu’une chose : une qualification de l’ASM pour les quarts !