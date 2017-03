Monaco : Fabinho - "on n'a pas la MSN mais..." « Par Eric Bethsy - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’est au tour de l’AS Monaco de tenter une remontada. Battus 5-3 sur le terrain de Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Monégasques devront se montrer efficaces dans les deux surfaces au retour ce mercredi (20h45). Même si le leader de la Ligue 1 ne possède pas la force de frappe du FC Barcelone, qui a renversé le Paris Saint-Germain, le milieu Fabinho (23 ans, 10 matchs et 2 buts en LdC cette saison) croit aux chances de l’ASM. "Je ne pense pas beaucoup à ce match du Barça. On peut citer quelques exemples, c’est vrai, mais notre façon de jouer est différente par rapport à celle du Barça. (…) On n'a pas la MSN, mais on compte sur notre solidité et nos joueurs, a confié le Brésilien à Globo Esporte. Je pense que c'est possible d'inverser la situation contre Manchester City, on va tout faire pour y arriver." Rappelons que l’ASM est la deuxième meilleure attaque d’Europe derrière… les Blaugrana. Rappelons que l’ASM est la deuxième meilleure attaque d’Europe derrière… les Blaugrana.

