Lyon : Genesio reste sur ses gardes

Fort de sa victoire 4-2 à l'aller, l'Olympique Lyonnais ira défier la Roma demain jeudi à l'occasion des 8es de finale retour de la Ligue Europa. Mais avant ce déplacement en Italie, Bruno Genesio reste prudent.

"Il ne faut pas oublier qu'on a en face de nous le deuxième du championnat italien, qui dispose de beaucoup d'expérience sur la scène européenne. On vient ici avec confiance mais aussi humilité car c'est la meilleure manière de préparer ce match. On a pris un avantage mais on ne sait pas comment va se dérouler ce match retour. On a confiance en nos forces mais je le répète, il nous fait de l'humilité pour ne pas nous exposer à une mésaventure", a insisté l'entraîneur des Gones ce mercredi en conférence de presse.

