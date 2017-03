LdC : Monaco 3-1 Man City (Monaco qualifié !) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas grand, c'est géant. En dominant 3-1 Manchester City ce mercredi, l'AS Monaco disputera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il fallait une performance XXL du club de la Principauté après la défaite 5-3 de l'aller. On l'a eue. Les Monégasques, privés de Falcao, forfait, entraient très fort dans cette partie et étaient rapidement récompensés. Après une première grosse occasion sur laquelle il butait sur Caballero, Mbappé était à la réception d'un centre-tir de Bernardo Silva et trompait le portier des Citizens à bout portant (1-0, 8e). Louis II, oui Louis II, chantait comme un seul homme. Les hommes de Leonardo Jardim, très appliqués, ajoutaient un second but avant même la demi-heure de jeu. Sur un centre à ras de terre de Mendy, énorme dans son couloir, Fabinho, au point de penalty, plaçait un plat du pied parfait (2-0, 29e). Le Prince Albert jubilait en tribune, Falcao appréciait le spectacle et la performance. Pep Guardiola, lui, avait le masque, ses hommes étant complètement éteints. Au retour des vestiaires, les Monégasques avaient la mauvaise idée de reculer et de laisser le ballon aux Anglais. Et il fallait une intervention exceptionnelle de Raggi pour empêcher Agüero de réduire l'écart. A l'heure de jeu, suite à une grosse accélération de Sané, l'Argentin pouvait cette fois reprendre le cuir mais l'avant-centre de City manquait le cadre. Etouffée, l'ASM ne faisait plus que balancer des ballons loin devant pour se soulager. Dans la foulée, c'est Subasic qui mettait en échec Agüero en échec. Guardiola pouvait se prendre la tête à deux mains. Mais ce qui devait arriver arriva. Sur une frappe de Sterling bien repoussée par Subasic, Sané, oublié par un Sidibé encore défaillant, suivait bien et réduisait l'écart (2-1, 71e). Mais plutôt que de s'effondrer, Monaco repartait de l'avant et, sur un coup franc de Lemar, Bakayoko, de la tête, faisait exploser Louis II (3-1, 77e). Incroyable scénario encore une fois dans cet affrontement entre les deux équipes. Dans les tribunes, Falcao n'en pouvait plus. Les Monégasques tenaient jusqu'au bout leur avantage de deux buts. Héroïques, les Asémistes disputeront donc les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jamais Guardiola n'avait été éliminé aussi tôt de la C1. ENORME ! Les Monégasques tenaient jusqu'au bout leur avantage de deux buts. Héroïques, les Asémistes disputeront donc les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jamais Guardiola n'avait été éliminé aussi tôt de la C1. ENORME !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+