LdC : Monaco 2-0 Manchester City (mi-tps)

Battue 5-3 à l'aller, l'AS Monaco mène déjà 2-0 à la pause face à Manchester City dans ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Monégasques, privés de Falcao, forfait, entraient très fort dans cette partie et étaient rapidement récompensés. Après une première grosse occasion sur laquelle il butait sur Caballero, Mbappé était à la réception d'un centre-tir de Bernardo Silva et trompait le portier des Citizens à bout portant (1-0, 8e). Louis II, oui Louis II, chantait comme un seul homme.

Les hommes de Leonardo Jardim, très appliqués, ajoutaient un second but avant même la demi-heure de jeu. Sur un centre à ras de terre de Mendy, énorme dans son couloir, Fabinho, au point de penalty, plaçait un plat du pied parfait (2-0, 29e). Le Prince Albert jubilait en tribune, Falcao appréciait le spectacle et la performance. Pep Guardiola, lui, avait le masque, ses hommes étant complètement éteints. Si elle n'encaisse pas de but après la pause, l'ASM disputera les quarts de finale !