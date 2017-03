LdC : Monaco-Manchester City, les compos

L'AS Monaco reçoit Manchester City au stade Louis II ce mercredi (20h45) dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Battue 5-3 à l'aller, l'ASM peut se qualifier en cas de victoire par deux buts d'écart sans en encaisser plus de trois. L'entraîneur monégasque Leonardo Jardim doit composer sans Glik, suspendu, Boschilia et Carrillo, blessés. Et surtout sans Falcao, finalement forfait. Côté mancunien, Josep Guardiola est privé de Gabriel Jesus et Gündogan, à l'infirmerie. Voici les compositions des deux équipes :

Monaco : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Mbappé.

Manchester City : Caballero - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy - Fernandinho - Sterling, David Silva, De Bruyne, Sané - Agüero.