Real : le remplaçant de Pepe déjà trouvé ?

Sauf renversement de situation, Pepe (34 ans, 11 matchs et 1 but en Liga cette saison) quittera le Real Madrid cet été, à l'issue de son contrat, pour la Chine. Et à en croire le quotidien madrilène As, les Merengue auraient déjà trouvé le remplaçant du Portugais en la personne de Felipe Monteiro (27 ans, 24 matchs et 2 buts en Liga Sagres cette saison).

Un accord aurait déjà été trouvé entre la direction du Real et l'agent du défenseur du FC Porto. Les deux clubs doivent maintenant encore s'entendre mais l'opération pourrait se faire autour d'une indemnité de transfert avoisinant les 30 millions d'euros.