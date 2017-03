Sondage MF : Monaco en quarts, vous y croyez !

Sondage MF : Monaco en quarts, vous y croye z ! « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel pourcentage de chance vous donnez à Monaco de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi (20h45) après sa défaite à l'aller (3-5) contre Manchester City. Et pour vous, les chances existent ! D'après la moyenne pondérée de vos votes, vous êtes 49,5% à penser que l'ASM sera présente au tour suivant ! C'est un peu moins d'une chance sur deux mais vous restez dans l'ensemble plutôt optimistes pour les hommes de Leonardo Jardim. Dès à présent, dites-nous qui remportera le championnat d'Espagne en fin de saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui remportera le championnat d'Espagne en fin de saison. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

