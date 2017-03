OM : Lyon intouchable pour Garcia « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a estimé que la 4e place de Lyon n'était plus atteignable pour son équipe à neuf journées de la fin du championnat. Le club phocéen doit se focaliser sur sa 5e place qualificative pour la Ligue Europa. "On ne pourra pas rattraper Lyon. Ils ont un match en moins, donc potentiellement huit points de plus que nous. On a fait le yoyo. On doit concentrer toute notre énergie sur le fait de garder la 5e place. Bordeaux et Saint-Etienne sont derrière nous mais avec la victoire à 3 points, ça va vite", a déclaré le coach marseillais. L'OM possède deux points d'avance sur Bordeaux et quatre sur Saint-Etienne. L'OM possède deux points d'avance sur Bordeaux et quatre sur Saint-Etienne.

