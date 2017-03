Dortmund : saison terminée pour Götze « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La galère continue pour Mario Götze (24 ans, 11 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). Alors que le milieu offensif allemand peine à retrouver son meilleur niveau ces dernières saisons, des troubles du métabolisme l'ont écarté des terrains depuis le mois de janvier. Et le champion du monde 2014 ne rejouera pas avant la fin de la saison. "L'enjeu sportif du joueur est d'être pleinement opérationnel pour le coup d'envoi de la saison prochaine, si son traitement se déroule bien, Götze pourra reprendre au début de l'été. Nous sommes heureux d'avoir découvert les raisons de la méforme de Mario et nous sommes convaincus que ses capacités extraordinaires vont nous donner une qualité supplémentaire une fois qu'il aura récupéré. Mario a le soutien et l'appui de tout le monde au BVB durant sa convalescence", a indiqué le BVB ce mercredi.

