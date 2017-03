Lyon : Tolisso évoque son avenir « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs mois, l'avenir de Corentin Tolisso (22 ans, 24 matchs et 6 buts en L1 cette saison) semble s'écrire loin de Lyon. Un départ du milieu de terrain de l'OL est fortement pressenti l'été prochain, même si le principal intéressé laisse planer le doute. "Je lis ce qui se dit sur moi, mais je suis concentré sur les objectifs de l’OL", a confié le Gone au Progrès. Et concernant un pré-accord avec la Juventus Turin annoncé par les médias ? "Je ne veux pas en parler. La réalité, c’est qu’il me reste trois ans de contrat, jusqu’en 2020", lance Tolisso. S'il ne souhaite pas trop en dire, le Lyonnais ne dément donc pas l'existence d'un possible accord avec la Juve, où il pourrait signer un contrat de 15 millions d’euros sur cinq ans pour un transfert de 30 millions d'euros (voir ici). S'il ne souhaite pas trop en dire, le Lyonnais ne dément donc pas l'existence d'un possible accord avec la Juve, où il pourrait signer un contrat de 15 millions d’euros sur cinq ans pour un transfert de 30 millions d'euros ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+