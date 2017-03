OM : Mandanda dément sèchement un accord « Par Youcef Touaitia - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi soir (voir ici), nous vous indiquions que le gardien de Crystal Palace, Steve Mandanda (31 ans, 9 matchs en Premier League cette saison), aurait conclu un protocole d'accord avec l'Olympique de Marseille pour y revenir dès l'été prochain. Sauf que l'international tricolore vient de démentir assez sèchement les informations de Foot Mercato concernant un possible come-back sur la Canebière. "Comme vous le savez je prends rarement la parole dans les médias, mais je vous avoue que je suis surpris par ce que j'ai pu lire hier sur Foot Mercato. En effet, ce dernier a révélé qu'un protocole d'accord avait été conclu entre l'Olympique de Marseille et moi-même pour un retour cet été. Je suis étonné de voir que Foot Mercato connaît mieux mon avenir que moi. Comme je l'ai déjà évoqué il y a quelques semaines : malgré mon attachement à l'Olympique de Marseille, il n'y a à l'heure actuelle aucun contact entre les dirigeants et moi", a assuré le Français sur Facebook. "Ce qui m'importe aujourd’hui c'est mon présent et il est à Crystal Palace. Je me focalise sur mon club et notre maintien en Premier League. Ma seule préoccupation sont les efforts que mes coéquipiers et moi-même devons fournir pour atteindre nos objectifs", a ajouté Mandanda. Une réponse limpide. "Ce qui m'importe aujourd’hui c'est mon présent et il est à Crystal Palace. Je me focalise sur mon club et notre maintien en Premier League. Ma seule préoccupation sont les efforts que mes coéquipiers et moi-même devons fournir pour atteindre nos objectifs", a ajouté Mandanda. Une réponse limpide.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+