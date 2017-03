PSG : Di Meco regrette Leonardo et Ancelotti « Par Youcef Touaitia - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain a réussi à se faire un nom sur la scène européenne, l'objectif d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions n'a toujours pas été atteint par le club de la capitale depuis l'arrivée de QSI en 2011. Selon Eric Di Meco, cela est surtout dû à un recul du champion de France qui s'était pourtant attaché les services de deux très grandes personnalités du monde du football au début du projet qatari. "Le PSG n’est pas encore un grand d’Europe, au niveau de l’histoire. On peut parler du budget, mais quand on regarde l’organigramme du club, qui pèse ? Quand tu avais Leonardo qui faisait venir Ancelotti, de l’extérieur, il y avait un autre regard sur le club. Le PSG avait deux cadors que tu n’as plus aujourd’hui. Kluivert, personne n’a compris. Le coach prouve encore", a analysé le consultant sur les ondes de RMC. On peut effectivement regretter le départ de ce qui se faisait probablement de mieux dans les rôles de directeur sportif et d'entraîneur... On peut effectivement regretter le départ de ce qui se faisait probablement de mieux dans les rôles de directeur sportif et d'entraîneur...

