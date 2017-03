Monaco : Bernardo Silva craint toujours Paris Par Youcef Touaitia - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Solide leader de Ligue 1, Monaco n'a jamais été aussi proche d'un 8e titre de champion de France, 17 ans après son dernier sacre. Malgré les trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Bernardo Silva (22 ans, 28 matchs et 6 buts en L1 cette saison) ne crie pas victoire et redoute toujours le club de la capitale. "Qui est le plus à craindre entre Nice et le PSG ? Je crois que PSG reste le favori pour le titre même si on a 3 points d’avance. Paris est toujours le favori car 10 matchs c’est beaucoup. On va essayer de faire le possible pour contrarier ça. Ils ont aussi des matchs difficiles. On va essayer de ne pas perdre. Paris c’est le favori", a estimé le Portugais au micro de beIN Sports. Invaincue lors de la phase retour, l'ASM sera difficile à rattraper pour le PSG au regard de la forme actuelle de l'institution princière. Invaincue lors de la phase retour, l'ASM sera difficile à rattraper pour le PSG au regard de la forme actuelle de l'institution princière.

