Chelsea : Diego Costa a un message pour le Real

Auteurs d'une très belle saison avec Chelsea, le gardien Thibaut Courtois (24 ans, 27 matchs en Premier League cette saison) et l'ailier Eden Hazard (26 ans, 26 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) se retrouvent de nouveau dans le viseur du Real Madrid. Une information qui ne plait guère à l'attaquant Diego Costa (28 ans, 25 matchs et 17 buts en Premier League cette saison), qui a fait passer un message à l'endroit du champion d'Europe.

"Qu’ils aillent se faire foutre, a lancé le buteur londonien sur les ondes de la Cadena Cope. Ce sera dur pour Chelsea si le Real Madrid achète Hazard et Courtois. Eden est énorme, c'est un top joueur. Le Real Madrid et Barcelone peuvent essayer de l'acheter à tout moment et si l'un des deux frappe à votre porte, vous y pensez. C'est normal qu'ils le veuillent mais j'espère qu'il restera."

Les dirigeants des Blues sont prévenus : retenir les deux Belges sera essentiel s'ils ne veulent pas énerver l'Espagnol !