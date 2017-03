LdC : Monaco-Man City, l'analyse de Puel « Par Youcef Touaitia - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi soir (20h45), Monaco reçoit Manchester City lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Battus 3-5 à l'aller, les hommes de la Principauté vont devoir se montrer solides défensivement et efficaces offensivement pour espérer se qualifier au prochain tour. L'ancien joueur et entraîneur du club, Claude Puel, a analysé cette rencontre cruciale dans la saison du leader de Ligue 1. "Moins débridé qu’à l’aller. Les deux équipes vont vouloir garder un certain équilibre. Il faut démarrer fort et marquer vite. On ne peut pas établir un scénario du genre on marque un but en première période, un autre en seconde et on ferme. Il ne faut pas rêver, a estimé le coach de Southampton dans les colonnes de L'Equipe. Il faut prendre confiance dans ce genre de match, et donc bien commencer. L’avantage, c’est que City va donner des opportunités de contres à Monaco. Même avec ses deux buts d’avance, ce n’est pas une équipe qui va rester devant ses dix-huit mètres. Son jeu est fait de possession et d’attaque, City est fidèle à son esprit." Dans tous les cas, la tâche s'annonce compliquée pour l'ASM. Dans tous les cas, la tâche s'annonce compliquée pour l'ASM.

