PSG : Tapie et l'arbitrage face au Barça « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » Depuis le 8e de finale retour de Ligue des Champions perdu par le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (1-6), l'arbitrage de la rencontre fait couler beaucoup d'encre. L'homme en noir a-t-il favorisé le Barça dans cette rencontre ? Pour Bernard Tapie, c'est bien possible. Mais pas volontairement. "Il n'y a aucun doute que l'arbitre a commis une erreur et il n'y a aucun doute non plus qu'il l'a commise inconsciemment. Les arbitres sont des hommes, passionnés de foot comme vous et moi, souvent depuis des dizaines d'années. Ils se sont nourris par admiration des exploits de certains joueurs et de certains clubs. Tu es allemand, tu arbitres PSG - Barcelone. Eh bien le PSG, tu n'en as rien à faire. Rien. Le club qui t'a fait rêver, c'est le Barça, pas Paris", explique l'ancien président de l'OM dans les colonnes de La Provence. "Quand Cavani est bousculé dans la surface de réparation, ça ne finit pas pareil que si c'est Messi. (...) Regardez lorsque le PSG bat Nancy (1-0, le 4 mars). Sur un penalty inexistant. Les dirigeants du PSG doivent se rendre compte de ça ou arrêter le football parce que le football fonctionnera toujours comme ça", a-t-il ajouté. Et pour changer cela, Tapie estime que Patrick Kluivert n'est pas l'homme de la situation ( voir la brève de 09h34 )...

