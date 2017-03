OM : le conseil de Tapie pour le recrutement « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie suit toujours de près l'actualité du club phocéen. Et dans un entretien accordé à L'Equipe, il donne ses conseils pour le futur recrutement marseillais. "McCourt (le propriétaire) a annoncé vouloir investir 200 millions sur quatre ans. Avec ça, on n’est pas au niveau des meilleurs d’Europe. Soit son investissement est réalisé sur deux ans, soit il devra remettre un petit peu. (...) Une équipe, ce n’est pas trois stars avec des joueurs moyens à côté. Il y a quelques années, Monaco avait deux ou trois stars, Falcao, James Rodriguez et Moutinho, et des joueurs moyens. Désormais, ses stars sont moins stars mais ses autres joueurs sont bien meilleurs ou ont progressé avec Jardim. Moralité, l’équipe a pris confiance, elle est homogène, parle le même football, l’ambiance est bonne et les résultats sont là", explique Tapie. Le mercato estival de l'OM sera scruté par tous les observateurs. Le mercato estival de l'OM sera scruté par tous les observateurs.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+