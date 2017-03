Leicester : C. Shakespeare - "mémorable" « Par Romain Rigaux - Le 15/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leicester a réussi un nouvel exploit mardi soir en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès 2-0 contre le FC Séville (1-2 à l'aller). Après la rencontre, l'entraîneur des Foxes, Craig Shakespeare, était aux anges. "C'est mémorable pour tout le monde. Les supporteurs et les joueurs ont été incroyables ce soir (mardi, ndlr). J'ai été impressionné car les joueurs ont gardé leur calme, contre une des meilleures équipes d'Europe, tout en conservant leur côté compétitif", a déclaré le coach du champion d'Angleterre en titre. 15e de Premier League, Leicester affiche un visage bien plus séduisant en C1 cette saison pour sa première participation dans cette compétition. 15e de Premier League, Leicester affiche un visage bien plus séduisant en C1 cette saison pour sa première participation dans cette compétition.

