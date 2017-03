Juve : objectif atteint pour Allegri

La Juventus Turin a assuré sa qualification ce mardi soir en s'imposant 1-0 contre le FC Porto (2-0 à l'aller) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pour l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri, la Juve a atteint son objectif avec la qualification en quarts de finale.

"Il faut féliciter les joueurs qui ont obtenu une qualification difficile. En deuxième période, on a tout de même un peu fait les choses à moitié, on n'a pas assez haussé le rythme de la partie et on aurait pu prendre un but. Il faut encore s'améliorer. Une équipe à éviter ? Buffon a dit Leicester ? Il est malin (sourires). On verra qui il y a dans la boule et il faudra être bons. L'objectif minimum, c'était les quarts de finale et nous y sommes", a déclaré le coach de la Vieille Dame.

Leicester a éliminé le FC Séville (1-2, 2-0).