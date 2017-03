Monaco : Falcao, Jardim n'a pas encore décidé Par Romain Rigaux - Le 14/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Excellent lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City (3-5), l'attaquant de l'AS Monaco, Radamel Falcao (31 ans, 6 matchs et 6 buts en LdC cette saison), est incertain pour le match retour de mercredi (20h45). Touché à la hanche contre Bordeaux (2-1) ce week-end, le Colombien saura demain s'il débutera ou non la rencontre. "Cela va mieux, mais je ne sais pas s'il pourra commencer le match. On va attendre demain pour voir s'il peut débuter", a indiqué son entraîneur Leonardo Jardim en conférence de presse ce mardi. En cas d'absence du Tigre, Valère Germain et Kylian Mbappé seront associés en attaque. En cas d'absence du Tigre, Valère Germain et Kylian Mbappé seront associés en attaque.

