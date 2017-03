Monaco : Jardim annonce beaucoup de buts « Par Romain Rigaux - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battue 5-3 à l'aller par Manchester City, l'AS Monaco peut se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire 2-0 mercredi (20h45). Mais l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim s'attend à encaisser un but et devoir en inscrire au moins trois. "Vu la qualité collective et individuelle de City, nous devrons sans doute marquer trois buts. Car les deux équipes vont attaquer. Il y aura beaucoup d’espaces et de phase de transition et donc on peut s'attendre à beaucoup de buts. Les deux équipes vont respecter leur ADN fait de jeu d'attaque. Mon discours sera le même qu'à l’aller. Il faudra prendre du plaisir et ne pas répéter les petites erreurs du premier match, maintenir la même qualité de football", a déclaré le coach de l'ASM en conférence de presse. Un beau spectacle en perspective. Un beau spectacle en perspective.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+