LdC : Juve 1-0 Porto (Juve qualifiée) Par Romain Rigaux - Le 14/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sans forcer son talent, la Juventus Turin a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto. En supériorité numérique juste avant la mi-temps, les Bianconeri l'ont logiquement emporté 1-0 à domicile. Avec leur avantage plutôt confortable acquis à l'aller (2-0), les Turinois n'ont pas eu besoin de se jeter à l'attaque durant les 45 premières minutes et évoluaient assez tranquillement sur leur pelouse en se procurant plusieurs occasions. Mais Dybala manquait le cadre sur ses tentatives et la tête de Mandzukic était captée par Casillas. De son côté, Porto, après quinze premières minutes intéressantes, ne parvenait pas à bouger une défense italienne solide et rarement inquiétée. Et comme au match aller, les Dragons étaient réduits à dix. Pereira recevait un carton rouge direct pour un main sur sa ligne. Et Dybala accentuait un peu plus l'écart dans cette double confrontation en inscrivant le penalty (1-0, 41e). Ce scénario juste avant la mi-temps éteignait les derniers espoirs du FC Porto, même si Soares avait l'occasion de sauver l'honneur dans un duel avec Buffon, mais il manquait le cadre sur sa tentative... La Juve gérait tranquillement son avantage durant toute la seconde période, même si Porto s'offrait quelques timides actions, sans réellement faire trembler Buffon ce soir. Ce scénario juste avant la mi-temps éteignait les derniers espoirs du FC Porto, même si Soares avait l'occasion de sauver l'honneur dans un duel avec Buffon, mais il manquait le cadre sur sa tentative... La Juve gérait tranquillement son avantage durant toute la seconde période, même si Porto s'offrait quelques timides actions, sans réellement faire trembler Buffon ce soir.

