LdC : Leicester 2-0 Séville (Leicester qualifié) Par Romain Rigaux - Le 14/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Leicester l'a fait ! Battus 2-1 à l'aller, les Foxes l'ont emporté à domicile 2-0 contre le FC Séville et se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si les Espagnols se sont procurés la première occasion par Nasri, ce sont les Foxes qui ont pris l'avantage sur corner grâce à un but chanceux de la cuisse du capitaine Morgan (1-0, 27e). Le FC Séville revenait avec de meilleures intentions après la pause et Escudero touchait la barre transversale de Schmeichel. Mais dans la foulée, Albrighton creusait l'écart pour les Anglais d'un tir du gauche à ras de terre (2-0, 54e) ! Alors que les Sévillans faisaient le siège sur le but adverse, les Foxes ne rompaient pas et se retrouvaient même en supériorité numérique avec l'expulsion de Nasri pour un léger coup de tête sur Vardy. Derrière, Séville avait pourtant une opportunité en or de se relancer avec un penalty mais N'Zonzi manquait sa tentative ! Le raté de trop pour les Espagnols qui ne parviendront jamais à trouver le chemin des filets. Alors que le champion d'Angleterre en titre déçoit en Premier League, Leicester réalise encore quelque chose d'extraordinaire en Ligue des Champions. Alors que le champion d'Angleterre en titre déçoit en Premier League, Leicester réalise encore quelque chose d'extraordinaire en Ligue des Champions.

