Lyon : M. Valbuena - "l'OM, mon club de coeur" « Par Romain Rigaux - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mathieu Valbuena (32 ans, 21 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) n'est pas rancunier. Malgré la haine de certains supporters marseillais à son égard depuis son transfert à Lyon, le milieu offensif reste un amoureux de l'Olympique de Marseille. "Ça me faisait mal au cœur de voir peu de gens au stade, moins de ferveur. Je l’ai toujours dit : même avec l’écusson de l’OL, l’OM est mon club de cœur. Ça me faisait de la peine de les voir dans une situation très délicate. A Marseille, il faut savoir être mesuré, voir à long terme. La ferveur revient. Les résultats feront la différence, les victoires feront que l’OM reviendra ce qu’il était", a confié le Gone sur RMC. Valbuena a évolué à Marseille entre 2006 et 2014. Valbuena a évolué à Marseille entre 2006 et 2014.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+