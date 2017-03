PSG : Riolo balance sur Verratti

La prétendue sortie en boîte de Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) deux jours avant la déroute à Barcelone a fait beaucoup jaser et a été démentie par le Paris Saint-Germain et l'entourage du joueur. Mais selon différentes sources, l'Italien aurait bien fait la fête mais le samedi, et non le lundi comme mentionné initialement. Et à en croire Daniel Riolo, l'international transalpin serait plutôt coutumier du fait.

"Le cas le plus grave, c’est le chantage de Verratti par le biais de son agent. Il prend le club en otage. Soit vous le laissez faire ce qu’il veut, soit on se casse… C’est le message. Il fait déjà ce qu’il veut… Il est couvert. Tous les médecins savent que son hygiène de vie est déplorable. Il est sorti samedi, pas lundi, samedi. Et pas dans un bel état. C’est régulièrement qu’il n’est pas dans un bel état… La base c’est d’être sain. Toutes les saisons, il rate le money time à cause de blessures. Cette année, des crampes après 60 minutes contre le Barça. Étonnant. Deuxième match, il est mauvais comme les autres. Tous les patrons de boites sont au courant", a ainsi lâché le journaliste de RMC.

Verratti aurait donc pris la relève d'Ezequiel Lavezzi.