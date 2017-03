Sondage MF : Emery pas responsable de la débâcle « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel était le principal responsable de la déroute du Paris Saint-Germain à Barcelone la semaine dernière. Pour 72,5% des 39.640 votants, ce sont les joueurs les premiers fautifs. L'entraîneur parisien Unai Emery n'est désigné coupable que par 15,6% des personnes qui se sont exprimées. A noter quand même que pour 11,9% des votants, tout le mérite de cet incroyable exploit revient au FC Barcelone. Il est vrai que même avec un petit Paris, il fallait une grande équipe en face pour signer cette folle "remontada". Dès à présent, exprimez-vous sur le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et Manchester City : quelles sont les chances du club de la Principauté de passer ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, exprimez-vous sur le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre l'AS Monaco et Manchester City : quelles sont les chances du club de la Principauté de passer ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+