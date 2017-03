Leicester : la folle ambition de Shakespeare « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Défait 2-1 en Espagne à l’aller, Leicester va devoir renverser le FC Séville ce mardi (20h45) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Récemment confirmé jusqu’en fin de saison sur le banc des Foxes, le coach Craig Shakespeare estime que le champion d’Angleterre en titre peut non seulement accomplir sa mission, mais aussi viser plus haut. "Si on peut gagner la C1 ? Pourquoi pas ? On est là, a soutenu le technicien devant la presse. On doit essayer et être compétitif à chaque match." On voit mal les Foxes, à la peine en championnat, refaire le coup de la saison passée à l’échelle européenne… On voit mal les Foxes, à la peine en championnat, refaire le coup de la saison passée à l’échelle européenne…

