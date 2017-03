Chine : l'agresseur de Witsel s'en souviendra « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En Chine, on ne plaisante pas avec la discipline et le devoir d'exemplarité. Pour avoir écrasé volontairement le pied du Belge Axel Witsel le week-end dernier en championnat, Qin Sheng a été suspendu trois matchs mais surtout, son club du Shanghai Shenhua lui a infligé une amende de 300.000 yuans (40.777 euros), une somme énorme pour un footballeur chinois. De plus, son président lui a promis un avenir bien sombre s'il ne rentrait pas très vite dans le rang. "Il s'agit d'un comportement abominable, ayant eu un énorme impact négatif sur le club ainsi que sur l'ensemble du football chinois. Si Qin ne change pas d'attitude, il végétera durant les quatre prochaines années en équipe réserve et prendra sa retraite à 35 ans", a ainsi fait savoir le président du Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui. Et ce ne sont sans doute pas des paroles en l'air... L'agression de Qin sur Witsel

The CSL, where a stamp like this sees you relegated to the reserves on minimum wage for the rest of your contract. https://t.co/cPeoOvmX4T — Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) 13 mars 2017

