Chelsea : Conte s'agace pour Hazard... « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible favorite des défenseurs de Manchester United lundi en FA Cup (1-0), l'ailier de Chelsea, Eden Hazard (26 ans, 31 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison), a notamment provoqué l'expulsion d'Ander Herrera (27 ans, 37 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), auteur de deux fautes à son encontre dont un vilain tacle en retard. Ce supposé traitement de faveur n'a pas été du goût de l'entraîneur des Blues, Antonio Conte, qui a accablé les Red Devils après la rencontre. "L'arbitre doit protéger les joueurs comme Hazard. Nous voulions jouer au foot mais c'était impossible pour Hazard les 25 premières minutes car il a reçu beaucoup de coups. Je ne suis pas fou, je suis pas le seul à avoir vu cette situation. C'était peut-être une tactique de Manchester", a asséné l'Italien en conférence presse. Après leur accrochage (voir ici), les prochains rendez-vous entre Conte et le coach mancunien, José Mourinho, s'annoncent chauds ! Après leur accrochage (), les prochains rendez-vous entre Conte et le coach mancunien, José Mourinho, s'annoncent chauds !

