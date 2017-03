Séville : Sampaoli fait du pied à Alexis Sanchez

En plus du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin, Alexis Sanchez (28 ans, 37 matchs et 21 buts toutes compétitions cette saison), qui pourrait bien quitter Arsenal cet été à un an du terme de son contrat, intéresse également le FC Séville. Et l'entraîneur du club andalou ne cache pas son intérêt pour l'attaquant chilien.

"Ce serait génial de pouvoir un jour avoir la chance d'entraîner Alexis Sanchez, a ainsi fait savoir Jorge Sampaoli en conférence de presse. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs attaquants du monde."

Les deux hommes de connaissent bien puisque Sampaoli a dirigé la sélection chilienne de 2012 à 2016.