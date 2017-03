OM : Barça-PSG, l'avis lucide de Lopez

Si un certain nombre d’anciens Marseillais comme Mathieu Valbuena (voir ici) et André-Pierre Gignac (voir ici) ont pu s’amuser de la déroute du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (1-6) mercredi dernier, ce n’est pas le cas du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison). Même si la remontada l’a impressionné, le minot pense d’abord aux intérêts du football français.

"Ils ont prouvé au monde entier que rien n'est jamais fini dans le football. Même à 3-1, quand tout le monde pensait que c'était plié. Après, c'est dommage pour le PSG, il ne faut pas oublier que c'est un club français", a souligné le Phocéen ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. Un discours plein de maturité.