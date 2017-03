Chelsea : Lampard s'enflamme pour Kanté !

Chelsea : Lampard s'enflamme pour Kant é ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà doté d’un volume de jeu impressionnant, le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté (25 ans, 30 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), a ajouté une corde à son arc en marquant le but de la qualification pour les demi-finales de la FA Cup lundi contre Manchester United (1-0). D’après la légende des Blues, Frank Lampard, le Français n’a tout simplement pas de rival à sa taille. "Sur la forme actuelle, il est le meilleur milieu de terrain du monde, je le pense vraiment, a assuré l’Anglais au micro de la BBC. Il ne marquera pas beaucoup de buts, mais ce qu’il amène à l’équipe, ce qu’il lui donne, la force qu’il propage, avec tout cela je ne vois pas qui est plus fort que lui dans le monde en ce moment." Sans doute pas Paul Pogba, dépassé sur le but inscrit par son compatriote… Sans doute pas Paul Pogba, dépassé sur le but inscrit par son compatriote…

