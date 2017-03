Lyon : Houllier et Lacombe, c'est toujours tendu

On le sait, le président lyonnais Jean-Michel Aulas doit parfois jouer les pompiers entre ses deux conseillers, Gérard Houllier et Bernard Lacombe, qui ne s'apprécient pas. Et à en croire l'ex-entraîneur de Liverpool et sélectionneur de l'équipe de France, la situation ne s'améliore pas.

"Aujourd'hui, il n'y a pas de relation, a ainsi affirmé Houllier sur la chaîne L'Equipe. Moi j'aime Bernard mais je n'apprécie pas le type de comportements qu'il a. Un club ne peut avoir du succès que dans l'unité."

Un message directement adressé à Aulas ?