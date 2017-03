Suède : Ibra, "sympa" et "idiot" à la fois « Par Romain Lantheaume - Le 14/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S’il fait globalement l’unanimité sur le terrain, l’attaquant de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 25 matchs et 15 buts en Premier League cette saison), possède un caractère bien trempé nettement plus clivant. Ancien coéquipier du Suédois en sélection, Anders Svensson, a expliqué qu’il a eu beaucoup de mal à cerner la personnalité du buteur. "Il peut être sympa comme tout, puis la seconde d'après se conduire comme un parfait idiot. De temps à autre, il s'est si mal comporté avec certains joueurs qu'on se demandait ce qui se passait vraiment", a raconté l’ancien milieu de terrain dans les colonnes du journal régional Vetlanda-Posten. "Je pense qu'il veut tester les nouveaux joueurs. C'est comme s'il voulait les casser pour voir ce qu'ils encaissent, et c'est peut-être comme ça que lui-même est devenu aussi bon", a avancé l’ancien joueur de Southampton. Insaisissable Zlatan. "Je pense qu'il veut tester les nouveaux joueurs. C'est comme s'il voulait les casser pour voir ce qu'ils encaissent, et c'est peut-être comme ça que lui-même est devenu aussi bon", a avancé l’ancien joueur de Southampton. Insaisissable Zlatan.

